В Башкирии временно закрыт участок трассы Уфа — Бирск — Янаул

21:25, 05 мар 2025

ГАИ Башкортостана сообщила об ограничениях движения на трассе Уфа — Бирск — Янаул из-за ухудшения погодных условий.

Закрыт участок протяжённостью 79 километров — с 33-го по 112-й километр магистрали. Ограничения касаются как грузового, так и пассажирского транспорта.

Меры приняты для обеспечения безопасности на дороге и носят временный характер. О возобновлении движения ГИБДД проинформирует дополнительно.

Водителям рекомендуется следить за официальными сообщениями и корректировать маршруты с учётом ситуации.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ