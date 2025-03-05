В Башкирии временно закрыт участок трассы Уфа — Бирск — Янаул
21:25, 05 мар 2025
ГАИ Башкортостана сообщила об ограничениях движения на трассе Уфа — Бирск — Янаул из-за ухудшения погодных условий.
Закрыт участок протяжённостью 79 километров — с 33-го по 112-й километр магистрали. Ограничения касаются как грузового, так и пассажирского транспорта.
Меры приняты для обеспечения безопасности на дороге и носят временный характер. О возобновлении движения ГИБДД проинформирует дополнительно.
Водителям рекомендуется следить за официальными сообщениями и корректировать маршруты с учётом ситуации.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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