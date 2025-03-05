В Башкирии студент лишился крупной суммы при попытке заказать интим-услуги
21:44, 05 мар 2025
В Октябрьском 19-летний студент лишился 70 тысяч рублей, пытаясь воспользоваться интим-услугами через интернет.
Молодой человек нашел специализированный сайт и выбрал девушку для встречи. Аферисты, представившиеся администраторами сервиса, потребовали ряд платежей: 4 тысячи за "вход", 50 тысяч за "страховку" и 10 тысяч за "проходной чек".
Лишь потеряв значительную сумму, студент осознал, что стал жертвой мошенничества. Вместо ожидаемого свидания юноша оказался в полицейском участке, где подробно рассказал о случившемся.
По данному факту возбуждено уголовное дело. МВД Башкирии в очередной раз призывает граждан проявлять бдительность при общении с незнакомцами в интернете, особенно когда речь идет о сомнительных услугах.
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Автор: Семен Подгорный
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