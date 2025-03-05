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Два человека погибли в ДТП с участием КамАЗа в Башкирии

Два человека погибли в ДТП с участием КамАЗа в Башкирии

21:56, 05 мар 2025

В Башкирии на трассе Уфа-Оренбург произошла смертельная авария. Недалеко от Салавата в районе 163-го километра столкнулись КАМАЗ и Lada Granta. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте до приезда скорой помощи.

Руководство республиканского ГИБДД немедленно выехало на место происшествия для координации расследования. Ведется работа по установлению причин аварии.

Авария на трассе в Башкирии: погибла пассажирка Chery Tiggo

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Салават ДТП в Салавате
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