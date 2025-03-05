Два человека погибли в ДТП с участием КамАЗа в Башкирии
21:56, 05 мар 2025
В Башкирии на трассе Уфа-Оренбург произошла смертельная авария. Недалеко от Салавата в районе 163-го километра столкнулись КАМАЗ и Lada Granta. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте до приезда скорой помощи.
Руководство республиканского ГИБДД немедленно выехало на место происшествия для координации расследования. Ведется работа по установлению причин аварии.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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