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Экипаж самолета Уфа — Екатеринбург сообщил о трещине в лобовом стекле

Экипаж самолета Уфа — Екатеринбург сообщил о трещине в лобовом стекле

22:01, 05 мар 2025

Во время рейса Уфа — Екатеринбург на лобовом стекле пассажирского самолёта обнаружилась трещина. Командир воздушного судна оперативно сообщил об инциденте диспетчерам Самарского регионального центра управления.

По информации телеграм-канала «Авиаинцидент», экипаж запросил снижение до эшелона 100 и спрямление маршрута, не объявляя режимов "Бедствие" или "Срочность". После оценки ситуации капитан принял решение продолжить полёт до пункта назначения.

Подобные повреждения, хотя и редки, могут возникать из-за перепадов давления или температуры.

Самолёт успешно приземлился в Екатеринбурге.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: авиаинцидент
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