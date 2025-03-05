Экипаж самолета Уфа — Екатеринбург сообщил о трещине в лобовом стекле

22:01, 05 мар 2025

Во время рейса Уфа — Екатеринбург на лобовом стекле пассажирского самолёта обнаружилась трещина. Командир воздушного судна оперативно сообщил об инциденте диспетчерам Самарского регионального центра управления.

По информации телеграм-канала «Авиаинцидент», экипаж запросил снижение до эшелона 100 и спрямление маршрута, не объявляя режимов "Бедствие" или "Срочность". После оценки ситуации капитан принял решение продолжить полёт до пункта назначения.

Подобные повреждения, хотя и редки, могут возникать из-за перепадов давления или температуры.

Самолёт успешно приземлился в Екатеринбурге.

Читайте также: В Красноярске совершил экстренную посадку самолет летевший в Уфу

Автор: Семен Подгорный