Экипаж самолета Уфа — Екатеринбург сообщил о трещине в лобовом стекле
22:01, 05 мар 2025
Во время рейса Уфа — Екатеринбург на лобовом стекле пассажирского самолёта обнаружилась трещина. Командир воздушного судна оперативно сообщил об инциденте диспетчерам Самарского регионального центра управления.
По информации телеграм-канала «Авиаинцидент», экипаж запросил снижение до эшелона 100 и спрямление маршрута, не объявляя режимов "Бедствие" или "Срочность". После оценки ситуации капитан принял решение продолжить полёт до пункта назначения.
Подобные повреждения, хотя и редки, могут возникать из-за перепадов давления или температуры.
Самолёт успешно приземлился в Екатеринбурге.
Автор: Семен Подгорный
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