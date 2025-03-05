Серьезное ДТП под Стерлитамаком: столкнулись три автомобиля, четверо пострадавших
22:25, 05 мар 2025
Утром 5 марта на подъезде к Стерлитамаку произошла серьезная авария с участием трех легковых автомобилей. По данным ГУ МЧС РФ по РБ, возле села Старое Барятино столкнулись "Шевроле Нива" и две "Лады Гранты".
На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС и Управления гражданской защиты Стерлитамака. Потребовались усилия, чтобы извлечь водителя из поврежденной "Нивы". Всего в аварии пострадали четверо – их экстренно доставили в медицинское учреждение.
Медики сообщили о состоянии пострадавших: двое находятся в тяжелом состоянии, еще двое – средней степени тяжести. Пока врачи оказывали помощь пострадавшим, спасатели на месте ДТП приняли меры безопасности – отключили аккумуляторы поврежденных автомобилей.
Читайте также:Два человека погибли в ДТП с участием КамАЗа в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 2 пожилых человека пострадали при аварии
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в массовой аварии пострадали 2 человека
Происшествия в Башкирии
Трое детей и двое взрослых пострадали в лобовом ДТП на трассе в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Смертельная авария с подростками в Башкирии: один погиб и 5 пострадали (ВИДЕО)