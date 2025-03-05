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Серьезное ДТП под Стерлитамаком: столкнулись три автомобиля, четверо пострадавших

Серьезное ДТП под Стерлитамаком: столкнулись три автомобиля, четверо пострадавших

22:25, 05 мар 2025

Утром 5 марта на подъезде к Стерлитамаку произошла серьезная авария с участием трех легковых автомобилей. По данным ГУ МЧС РФ по РБ, возле села Старое Барятино столкнулись "Шевроле Нива" и две "Лады Гранты".

На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС и Управления гражданской защиты Стерлитамака. Потребовались усилия, чтобы извлечь водителя из поврежденной "Нивы". Всего в аварии пострадали четверо – их экстренно доставили в медицинское учреждение.

Медики сообщили о состоянии пострадавших: двое находятся в тяжелом состоянии, еще двое – средней степени тяжести. Пока врачи оказывали помощь пострадавшим, спасатели на месте ДТП приняли меры безопасности – отключили аккумуляторы поврежденных автомобилей.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Стерлитамак ДТП в Стерлитамаке
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