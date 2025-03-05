Жуткое ДТП с участием трех грузовиков произошло в Иглинском районе Башкирии

22:36, 05 мар 2025

Утром 5 марта на федеральной трассе М-5 "Урал" в Иглинском районе Башкирии случилось серьезное ДТП с участием трех фур. Об инциденте сообщили в пресс-службе республиканского ГИБДД.

По данным ведомства, на 1505-м километре трассы М-5 водитель "Вольво" не справился с управлением. Выехал на встречную полосу и врезался в "Мерседес"-автовоз, стоявший на обочине, а затем задел попутный большегруз "Скания".

В результате - двое пострадавших. Водитель "Мерседеса" доставлен в больницу. Управлявший "Вольво" получил легкие травмы. В госпитализации виновник ДТП не нуждался.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ