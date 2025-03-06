В школе на улице Российской в Уфе прорвало трубу

19:38, 06 мар 2025

В одной из школ Уфы произошла коммунальная авария. Об этом сообщили в администрации города в четверг, 6 марта.

В образовательном учреждении №88 на улице Российской вышел из строя водопроводный кран, что привело к затоплению помещений. Вода просочилась на нижний этаж через перекрытия. Несмотря на это, учебный процесс не был нарушен.

Сотрудники оперативно отреагировали на ситуацию: перекрыли подачу воды и в кратчайшие сроки заменили неисправный элемент. Ремонтные работы заняли около часа.

Городские власти заверили, что руководство школы предприняло все необходимые меры для ликвидации последствий аварии.

Автор: Семен Подгорный