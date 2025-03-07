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Жительница Башкирии призналась в убийстве подруги спустя 20 лет

Жительница Башкирии призналась в убийстве подруги спустя 20 лет

10:21, 07 мар 2025

В Башкирии раскрыта серия жестоких убийств, совершенных 58-летней жительницей Благовещенского района. Женщина призналась в убийстве сына и подруги, а также ранее была осуждена за расправу над мужем. Об этом сообщили в пресс-службах МВД и СК республики.

История началась еще в 90-х годах, когда обвиняемая лишила жизни своего супруга. Затем, в 2005 году, женщина совершила убийство 45-летней подруги из-за ревности к мужчине. После чего дом жертвы был подожжен. На тот момент дело осталось нераскрытым.

Последним эпизодом стало убийство собственного сына. По словам обвиняемой, конфликт возник из-за бытовых разногласий - сын якобы хотел оставить мать без дров на зиму и применил физическую силу. Женщина утверждает, что лишь оттолкнула его, в результате чего он упал и получил смертельную травму головы. Чтобы скрыть следы преступления, она подожгла дом.

Следователи, расследуя последнее убийство, обнаружили связь с нераскрытым делом 2005 года. Под давлением улик обвиняемая призналась и в этом преступлении, объяснив его мотивом ревность к общему объекту внимания.

В настоящее время женщине предъявлены обвинения, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: СК Башкирии
Теги: Благовещенский район убийство
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