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При пожаре в частном доме в Мечетлинском районе Башкирии погиб 65-летний мужчина

При пожаре в частном доме в Мечетлинском районе Башкирии погиб 65-летний мужчина

10:31, 07 мар 2025

Вечером 6 марта в деревне Нижнее Тукбаево Мечетлинского района Башкирии произошел пожар в частном доме по улице Молодежной. Информацию подтвердили в пресс-службе МЧС республики.

Огонь полностью уничтожил бревенчатое строение и расположенную рядом баню. На тушение выехали сотрудники МЧС и добровольные пожарные команды из Дуван-Мечетлинского поселения и села Новояушево.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание, однако во время разбора завалов было обнаружено тело 65-летнего мужчины.

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС. Специалисты устанавливают причину возникновения огня и все обстоятельства случившегося.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Мечетлинский район пожар в Мечетлинском районе
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