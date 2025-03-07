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Глава госкомитета по ЧС Башкирии сообщил о 42 погибших при пожарах

Глава госкомитета по ЧС Башкирии сообщил о 42 погибших при пожарах

20:36, 07 мар 2025

В Башкирии с начала года пожары стали причиной гибели 42 человек. Такие цифры озвучил Кирилл Первов, возглавляющий республиканский госкомитет по чрезвычайным ситуациям.

Всего, по сообщению ведомства, за 2025 год в регионе зафиксировано 839 пожаров. Среди основных причин трагедий — небрежность при обращении с огнём и несоблюдение норм безопасности при использовании электротехники и печного оборудования.

Первов рекомендовал жителям устанавливать дома пожарные извещатели, чтобы снизить риск гибели людей и сохранить имущество.

В Башкирии пенсионер погиб при пожаре в собственном доме

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: пожар
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