В Башкирии мужчина погиб при пожаре в общежитии
11:44, 08 мар 2025
В Туймазинском районе Башкирии, в селе Серафимовский, рано утром 8 марта произошел пожар в общежитии. По информации пресс-службы МЧС республики, источник огня находился на общей кухне.
На месте инцидента сотрудники управляющей компании обнаружили 35-летнего мужчину на горящем матрасе. Предположительно, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Спасти его не удалось — медики скорой помощи констатировали смерть. В результате пожара самостоятельно эвакуировались 17 жильцов, среди которых двое детей.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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