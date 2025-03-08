В Башкирии мужчина погиб при пожаре в общежитии

11:44, 08 мар 2025

В Туймазинском районе Башкирии, в селе Серафимовский, рано утром 8 марта произошел пожар в общежитии. По информации пресс-службы МЧС республики, источник огня находился на общей кухне.

На месте инцидента сотрудники управляющей компании обнаружили 35-летнего мужчину на горящем матрасе. Предположительно, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Спасти его не удалось — медики скорой помощи констатировали смерть. В результате пожара самостоятельно эвакуировались 17 жильцов, среди которых двое детей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ