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Два трупа найдены в сгоревшем домике в Уфе

Два трупа найдены в сгоревшем домике в Уфе

13:05, 09 мар 2025

В Калининском районе Уфы, на территории СНТ «Ольховик», произошло смертельное ЧП. Ночью в бревенчатом садовом домике вспыхнул огонь, унесший жизни двух человек. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы после трёх часов ночи, сообщает ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

На борьбу с пламенем выехали спасатели МЧС и представители Госкомитета РБ по ЧС. Восемь огнеборцев с тремя спецмашинами сумели укротить стихию, но во время разбора завалов обнаружили страшную находку — тела двух погибших, предположительно мужского пола.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС совместно с представителями Следственного комитета и прокуратуры. Эксперты устанавливают точную причину возгорания и все обстоятельства трагического инцидента.

В загородном доме под Уфой произошел смертельный пожар

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфа пожар в Уфе
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