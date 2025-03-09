Два трупа найдены в сгоревшем домике в Уфе
13:05, 09 мар 2025
В Калининском районе Уфы, на территории СНТ «Ольховик», произошло смертельное ЧП. Ночью в бревенчатом садовом домике вспыхнул огонь, унесший жизни двух человек. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы после трёх часов ночи, сообщает ГУ МЧС по Республике Башкортостан.
На борьбу с пламенем выехали спасатели МЧС и представители Госкомитета РБ по ЧС. Восемь огнеборцев с тремя спецмашинами сумели укротить стихию, но во время разбора завалов обнаружили страшную находку — тела двух погибших, предположительно мужского пола.
Сейчас на месте работают сотрудники МЧС совместно с представителями Следственного комитета и прокуратуры. Эксперты устанавливают точную причину возгорания и все обстоятельства трагического инцидента.
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