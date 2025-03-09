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В Башкирии семейная пара погибла в ДТП с грузовиком

В Башкирии семейная пара погибла в ДТП с грузовиком

18:45, 09 мар 2025

В воскресенье, 9 марта, на трассе в Хайбуллинском районе Башкирии произошла смертельная авария — "Лада Гранта" влетела в ЗИЛ, двигавшийся в том же направлении.

По информации республиканской Госавтоинспекции, 40-летний водитель легковушки скончался на месте, его жену доставили в медучреждение, но спасти не удалось. Их 9-летняя дочь получила травмы и сейчас находится под наблюдением врачей.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Хайбуллинский район дтп в Хайбуллинском районе
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