В Башкирии семейная пара погибла в ДТП с грузовиком
18:45, 09 мар 2025
В воскресенье, 9 марта, на трассе в Хайбуллинском районе Башкирии произошла смертельная авария — "Лада Гранта" влетела в ЗИЛ, двигавшийся в том же направлении.
По информации республиканской Госавтоинспекции, 40-летний водитель легковушки скончался на месте, его жену доставили в медучреждение, но спасти не удалось. Их 9-летняя дочь получила травмы и сейчас находится под наблюдением врачей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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