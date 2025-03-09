В Бураевском районе Башкирии в ДТП с Nissan и ВАЗ-2107 погиб пассажир
19:11, 09 мар 2025
На 145-м километре трассы Уфа-Янаул в Бураевском районе Башкирии сегодня днем произошло смертельное ДТП. 22-летний водитель Nissan Teana не справился с управлением во время метели и влетел в ВАЗ-2107, двигавшийся по встречной полосе, сообщает республиканская Госавтоинспекция.
64-летний пассажир "семерки" скончался на месте — прибывшие медики скорой помощи уже ничем не смогли помочь.
На месте аварии сейчас работают сотрудники ГИБДД и спасательные службы, выясняя все обстоятельства трагедии. О других пострадавших информации пока нет. Причины ДТП устанавливаются.
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Автор: Семен Подгорный
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