В Бураевском районе Башкирии в ДТП с Nissan и ВАЗ-2107 погиб пассажир

19:11, 09 мар 2025

На 145-м километре трассы Уфа-Янаул в Бураевском районе Башкирии сегодня днем произошло смертельное ДТП. 22-летний водитель Nissan Teana не справился с управлением во время метели и влетел в ВАЗ-2107, двигавшийся по встречной полосе, сообщает республиканская Госавтоинспекция.

64-летний пассажир "семерки" скончался на месте — прибывшие медики скорой помощи уже ничем не смогли помочь.

На месте аварии сейчас работают сотрудники ГИБДД и спасательные службы, выясняя все обстоятельства трагедии. О других пострадавших информации пока нет. Причины ДТП устанавливаются.

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Автор: Семен Подгорный