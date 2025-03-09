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В ДТП на трассе Учалинского района Башкирии погибли два человека

В ДТП на трассе Учалинского района Башкирии погибли два человека

19:41, 09 мар 2025

В Учалинском районе Башкирии произошло смертельное столкновение двух автомобилей ВАЗ. Водитель и пассажир одного из транспортных средств погибли на месте происшествия, сообщает Госавтоинспекция республики.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 95-м километре автодороги Белорецк-Учалы-Миасс. По предварительным данным, ВАЗ-2107 столкнулся со встречным ВАЗ-21099. Водитель и пассажир «семерки» скончались до прибытия скорой помощи.

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В Госавтоинспекции отметили, что в районе сложились неблагоприятные погодные условия. В связи с этим на участке с 1 по 159 километр введено ограничение движения грузового и пассажирского транспорта. Ведомство призывает водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и по возможности отложить поездки за пределы населенных пунктов до улучшения погодных условий.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Учалинский район дтп в Учалинском районе
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