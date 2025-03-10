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Спасатели эвакуировали четырех человек из горящего дома в центре Уфы

Спасатели эвакуировали четырех человек из горящего дома в центре Уфы

09:27, 10 мар 2025

Г-образный бревенчатый дом на пять квартир загорелся сегодня в центре Уфы на улице Октябрьской революции. По данным республиканского МЧС, из объятого пламенем строения уже эвакуировали четверых жильцов. Всех спасенных передали медикам для обследования.

Сейчас пожарные активно борются с огнем, стараясь не допустить распространения пламени на соседние частные постройки. Официальной информации о пострадавших на данный момент не поступало, уточнили в МЧС.

Два трупа найдены в сгоревшем домике в Уфе

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа пожар в Уфе
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