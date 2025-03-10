В Уфе автомобиль провалился в яму глубиной 8 метров
09:31, 10 мар 2025
Ночью в Уфе на улице Интернациональной произошло ЧП: грунт внезапно провалился прямо под припаркованной "Ладой Калиной". Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.
Инцидент случился около полуночи во дворе дома №193/1. Земля буквально разверзлась под отечественной легковушкой, образовав гигантскую воронку диаметром 7 метров и глубиной 8 метров. Спасателям пришлось задействовать специальную технику, чтобы вытащить авто.
В момент происшествия в машине никого не было, пострадавших нет. Опасную зону оперативно оградили, а соседние автомобили эвакуировали подальше от места инцидента. В ближайшее время в Калининском районе соберется экстренная комиссия по ЧС, которая выяснит причины внезапного провала и решит, что делать дальше.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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