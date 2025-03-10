Власти Башкирии продлили ограничения движения на трех участках трасс из-за непогоды

09:36, 10 мар 2025

Министерство транспорта Башкирии информирует о продлении запрета на проезд грузовиков и пассажирского транспорта по трем дорожным участкам. Причиной ограничений стали неблагоприятные погодные условия, сохраняющиеся в регионе.

Закрыты следующие маршруты: дорога Уфа – Инзер – Белорецк (67-205 км) в Архангельском и Белорецком районах; трасса Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск (142-275 км) в Белорецком и Абзелиловском районах; и участок Белорецк – Учалы – Миасс (1-159 км) в Белорецком и Учалинском районах.

Хорошая новость только для водителей на М-5 — участок с 1480 по 1548 километр возобновил работу после окончания метели. Остальным необходимо ожидать улучшения погодных условий.

Автор: Семен Подгорный