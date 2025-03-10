В Уфе спасатели сняли с крыши 10-летнего ребенка

09:41, 10 мар 2025

В Уфе спасатели пришли на помощь 10-летнему мальчику, который не смог самостоятельно выбраться с крыши заброшенного здания.

Как сообщает Управление гражданской защиты города, ребенок забрался на высоту с приятелями, но те ушли, оставив его одного. Растерявшийся школьник не нашёл дорогу вниз и застрял. Мать забеспокоилась и вызвала специалистов.

При поддержке спасателей юный исследователь благополучно спустился с крыши. Медицинская помощь ребёнку не потребовалась.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ Уфы