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В Уфе спасатели сняли с крыши 10-летнего ребенка

В Уфе спасатели сняли с крыши 10-летнего ребенка

09:41, 10 мар 2025

В Уфе спасатели пришли на помощь 10-летнему мальчику, который не смог самостоятельно выбраться с крыши заброшенного здания.

Как сообщает Управление гражданской защиты города, ребенок забрался на высоту с приятелями, но те ушли, оставив его одного. Растерявшийся школьник не нашёл дорогу вниз и застрял. Мать забеспокоилась и вызвала специалистов.

При поддержке спасателей юный исследователь благополучно спустился с крыши. Медицинская помощь ребёнку не потребовалась.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа
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