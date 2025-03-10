В Башкирии девятилетняя девочка выжила в ДТП, в котором погибли ее родители

14:34, 10 мар 2025

Девятилетняя девочка, пострадавшая в смертельной аварии в Хайбуллинском районе Башкирии, находится в удовлетворительном состоянии. Автокатастрофа унесла жизни обоих её родителей - 40-летнего отца и 31-летней матери. Об этом 10 марта сообщил глава республиканского минздрава Айрат Рахматуллин.

Ребёнка с травмами экстренно доставили в больницу города Сибая. Медики оказали школьнице всю необходимую помощь и смогли стабилизировать её состояние. По словам министра, жизни девочки сейчас ничего не угрожает.

Мать пострадавшей была доставлена в тяжёлом состоянии в Акъярскую ЦРБ, где скончалась в реанимационном отделении, несмотря на усилия врачей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ