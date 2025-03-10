В Башкирии девятилетняя девочка выжила в ДТП, в котором погибли ее родители
14:34, 10 мар 2025
Девятилетняя девочка, пострадавшая в смертельной аварии в Хайбуллинском районе Башкирии, находится в удовлетворительном состоянии. Автокатастрофа унесла жизни обоих её родителей - 40-летнего отца и 31-летней матери. Об этом 10 марта сообщил глава республиканского минздрава Айрат Рахматуллин.
Ребёнка с травмами экстренно доставили в больницу города Сибая. Медики оказали школьнице всю необходимую помощь и смогли стабилизировать её состояние. По словам министра, жизни девочки сейчас ничего не угрожает.
Мать пострадавшей была доставлена в тяжёлом состоянии в Акъярскую ЦРБ, где скончалась в реанимационном отделении, несмотря на усилия врачей.
Читайте также:В Башкирии семейная пара погибла в ДТП с грузовиком
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
ДТП под Уфой: девятилетняя девочка пострадала при столкновении двух иномарок
Происшествия в Башкирии
Вцепилась в шею: стали известны жуткие подробности нападения собаки на девочку в Бакалинском районе Башкирии
Происшествия в Башкирии
В Караидельском районе Башкирии женщина потерявшая в страшной аварии двоих детей, отказалась от лечения
Здравоохранение в Башкирии
Трёхлетнюю девочку с параличом половины тела доставили вертолётом в больницу Уфы