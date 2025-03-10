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В Башкирии женщина совершила убийство мужа накануне 8 марта

В Башкирии женщина совершила убийство мужа накануне 8 марта

14:41, 10 мар 2025

В Кумертау 46-летняя женщина отправилась в СИЗО за убийство собственного супруга. Об этом сегодня сообщила пресс-служба судов Башкортостана.

Трагедия произошла 7 марта, когда пара отмечала наступающий Международный женский день. Домашнее застолье переросло в конфликт, который закончился убийством — женщина схватила нож и ударила мужа прямо в грудь. Потерпевший скончался мгновенно, прямо на месте преступления.

Суд отправил подозреваемую за решетку минимум до 7 мая. Теперь вместо весеннего праздника женщине предстоит долгое разбирательство по делу об убийстве.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Кумертау убийство
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