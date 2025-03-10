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Водитель автомобиля врезался в электроопору в Башкирии

Водитель автомобиля врезался в электроопору в Башкирии

16:22, 10 мар 2025

В Туймазинском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого женщина получила травмы. Автомобиль Lada Vesta съехал с дороги и совершил наезд на электроопору вблизи железнодорожного переезда в селе Субханкулово, сообщает Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

На место аварии оперативно прибыли сотрудники спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС. Спасатели провели работы по деблокировке пострадавшей женщины 1990 года рождения, после чего передали ее медицинским работникам для оказания необходимой помощи. Также были выполнены технические мероприятия по обесточиванию поврежденного транспортного средства.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не погиб. Обстоятельства и причины аварии в настоящее время устанавливаются.

Госкомитет РБ по ЧС обратился к водителям с призывом соблюдать повышенную осторожность при управлении транспортными средствами, особенно в условиях неблагоприятных погодных условий, и воздерживаться от вождения при плохом самочувствии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Туймазинский район дтп в Туймазинском районе
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