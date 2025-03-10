В Башкирии при пожаре погиб 57-летний житель Стерлибашево

21:39, 10 мар 2025

В Стерлибашевском районе Башкирии загорелся деревянный дом на улице Ленина в селе Стерлибашево. Огонь охватил здание размерами 4х8 метров, сообщает пресс-служба МЧС региона. Спасатели оперативно прибыли на место и справились с пожаром, но нашли под завалами тело 57-летнего мужчины.

Причины возгорания сейчас выясняются, подробности устанавливает дознаватель.

МЧС напоминает: пожарные извещатели могут спасти жизнь. Устройство легко крепится, питается от батарейки, а громкий сигнал вовремя предупредит об опасности.

Читайте также: В Башкирии пожарный извещатель помог избежать пожара в жилом доме

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ