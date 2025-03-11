В Уфе выяснили причины аварии с трамвайным вагоном
11:24, 11 мар 2025
В Уфе подвели итоги расследования инцидента, который произошёл 4 марта на пересечении улиц Кирова и Мингажева, где трамвайный вагон сошел с путей. Происшествие временно парализовало работу транспорта в обе стороны.
Специальная комиссия выяснила причины аварии и установила ответственных за состояние вагонов. После проверки в депо провели допинструктаж ремонтников, чтобы усилить контроль над техобслуживанием. Об этом сообщили в Управлении транспортного обслуживания Уфы.
Читайте также:В Уфе автомобиль провалился в яму глубиной 8 метров
Автор: Семен Подгорный
Фото: Управление транспортного обслуживания Уфы
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Уфе в аварии с машиной скорой помощи пострадали 4 человека
Происшествия в Башкирии
В вагоне поезда Новороссийск – Уфа произошел пожар
Происшествия в Башкирии
Водитель автомобиля врезался в электроопору в Башкирии
Происшествия в Башкирии
В Уфе скорая с пациентом после ножевого ранения попала в ДТП. Что известно?