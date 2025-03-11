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В Уфе выяснили причины аварии с трамвайным вагоном

В Уфе выяснили причины аварии с трамвайным вагоном

11:24, 11 мар 2025

В Уфе подвели итоги расследования инцидента, который произошёл 4 марта на пересечении улиц Кирова и Мингажева, где трамвайный вагон сошел с путей. Происшествие временно парализовало работу транспорта в обе стороны.

Специальная комиссия выяснила причины аварии и установила ответственных за состояние вагонов. После проверки в депо провели допинструктаж ремонтников, чтобы усилить контроль над техобслуживанием. Об этом сообщили в Управлении транспортного обслуживания Уфы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Управление транспортного обслуживания Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа
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