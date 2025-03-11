Самолет Челябинск – Москва совершил вынужденную посадку в Уфе

20:56, 11 мар 2025

Утром 11 марта самолет, летевший из Челябинска во Внуково, был вынужден изменить курс и приземлиться в столице Башкирии. Информацию об инциденте опубликовал Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Экипаж принял решение уйти на запасной аэродром из-за невозможности посадки в московских аэропортах. При этом ситуация не оценивалась как критическая — сигналы "Срочность" и "Бедствие" не поступали, угрозы для находящихся на борту людей не возникло.

Изменение маршрута произошло в зоне ответственности Самарского центра управления воздушным движением. Вероятной причиной перенаправления рейса стала атака украинских дронов на Московский регион, отраженная сегодня утром. По информации губернатора Андрея Воробьева, основной урон нанесен трем районам Подмосковья — Домодедово, Раменскому и Ленинскому округам, где зафиксировано наибольшее количество пострадавших и разрушений.

Автор: Семен Подгорный