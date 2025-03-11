В Башкирии похоронили супружескую пару, погибшую в автокатастрофе

21:33, 11 мар 2025

Страшная авария произошла в воскресенье, 9 марта, в Хайбуллинском районе Башкирии. Супруги Айнур и Мария Усмановы погибли на глазах у 9-летней дочери, когда семья возвращалась домой. Сегодня, 11 марта, в селе Акъяр прошли похороны погибших. О трагедии сообщает местная Госавтоинспекция.

Семья Усмановых была всего в двух километрах от родного села Акъяр, когда случилось непоправимое. Их "Лада Гранта" на повороте влетела в попутный грузовик ЗИЛ. 39-летний Айнур, находившийся за рулём легковушки, скончался мгновенно. 31-летнюю Марию экстренно доставили в больницу, но спасти женщину не удалось — она умерла в реанимации.

Маленькой дочери Марии от первого брака, которая в момент удара находилась на заднем сиденье, повезло больше. Девочка получила травмы, но её жизнь вне опасности. Сейчас ребёнок находится под наблюдением врачей в Сибайской больнице, сообщают в республиканском Минздраве.

Друзья семьи рассказывают, что Мария и Айнур прожили в браке несколько лет. У мужчины от предыдущих отношений остались двое взрослых детей, но он с теплотой принял дочь Марии, став ей настоящим отцом. Пара мечтала о совместном ребёнке, сообщает КП-Уфа.

"Они были идеальной семьёй. Маша — талантливый повар, превосходная хозяйка и заботливая мать. Айнур — спортсмен и успешный бизнесмен. В их доме всегда были рады гостям", — вспоминает Дина, близкая подруга погибших.

В тот роковой день супруги забрали дочь, гостившую у бабушки в селе Бурибай. До дома оставались считанные километры...

"Девочка пришла в сознание, постоянно плачет и просится к маме", — со слезами делятся близкие погибших.

Проститься с Марией и Айнуром пришло огромное количество людей. Траурная процессия собрала не только родственников и друзей, но и многих односельчан, потрясённых этой трагедией.

"Машенька навсегда останется в памяти со своей очаровательной улыбкой", — пишет в соцсетях одноклассница Наталья.

"Марию знала лично. Её добрую улыбку невозможно забыть", — скорбит Надежда.

"Айнур был светлым человеком. Невозможно поверить, что их больше нет с нами", — делится воспоминаниями Зульфия.

Внезапная гибель молодой пары шокировала всё село. Особенно тяжело осознавать, что маленькая девочка в одночасье осталась без обоих родителей. Сейчас родственники решают вопрос о дальнейшей судьбе ребёнка, оставшегося сиротой после этой страшной трагедии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ/соцсети