Пациент стоматологической клиники в Уфе умер через два месяца после приёма
18:09, 13 мар 2025
В Уфе инициировали проверку после гибели пациента стоматологической клиники. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Мужчина обратился за помощью к стоматологам в декабре. После приёма его самочувствие резко ухудшилось. Назначенная терапия оказалась бессильна — в феврале пациент скончался.
Сейчас следователи разбираются в деталях трагедии. По завершении проверки будет вынесено процессуальное решение. Вопрос о возможной врачебной ошибке остаётся открытым.
Автор: Семен Подгорный
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