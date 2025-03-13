Пациент стоматологической клиники в Уфе умер через два месяца после приёма

18:09, 13 мар 2025

В Уфе инициировали проверку после гибели пациента стоматологической клиники. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Мужчина обратился за помощью к стоматологам в декабре. После приёма его самочувствие резко ухудшилось. Назначенная терапия оказалась бессильна — в феврале пациент скончался.

Сейчас следователи разбираются в деталях трагедии. По завершении проверки будет вынесено процессуальное решение. Вопрос о возможной врачебной ошибке остаётся открытым.

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Автор: Семен Подгорный