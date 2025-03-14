Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Без света и воды: в Демском районе Уфы случился массовый блэкаут

Без света и воды: в Демском районе Уфы случился массовый блэкаут

21:23, 14 мар 2025

Сегодня вечером, 14 марта, Демский район Уфы погрузился во тьму из-за масштабного отключения электроэнергии. Сотни жителей остались без света и воды, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Башкирской столицы.

Электрический коллапс охватил 22 многоэтажки и 101 частный дом. Помимо жилого сектора, обесточены три школы, четыре детсада, канализационная насосная станция и Демский водозабор.

Последствия аварии ощутили на себе жители 93 домов, пациенты пяти медучреждений, ученики восьми учебных заведений и воспитанники 11 детских садов. Ещё 20 объектов также лишились водоснабжения.

Спасатели УГЗ оперативно доставили дизель-генератор для поддержания работы канализационной станции. Для водозабора организовали резервное питание повысительных насосов и скважин.

Бригады ПО УГЭС активно устраняют последствия аварии, причина которой пока выясняется. К 19:00 специалисты уже смогли восстановить электроснабжение КНС и Демского водозабора по основной линии.

Целый посёлок под Уфой погрузился во тьму: сгорела электроподстанция

Читайте также:

Целый посёлок под Уфой погрузился во тьму: сгорела электроподстанция
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа коммунальная авария
Читайте также

Целый посёлок под Уфой погрузился во тьму: сгорела электроподстанция
Происшествия в Башкирии
Целый посёлок под Уфой погрузился во тьму: сгорела электроподстанция
В Башкирии экстренно создан оперштаб в связи с непогодой
Происшествия в Башкирии
В Башкирии экстренно создан оперштаб в связи с непогодой
В башкирском Бахмуте случился конец света
Происшествия в Башкирии
В башкирском Бахмуте случился конец света
Надежда не угасает: в Амурской области более 220 человек продолжают поиски вахтовиков из Башкирии
Происшествия в Башкирии
Надежда не угасает: в Амурской области более 220 человек продолжают поиски вахтовиков из Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok