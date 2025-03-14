Без света и воды: в Демском районе Уфы случился массовый блэкаут

21:23, 14 мар 2025

Сегодня вечером, 14 марта, Демский район Уфы погрузился во тьму из-за масштабного отключения электроэнергии. Сотни жителей остались без света и воды, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Башкирской столицы.

Электрический коллапс охватил 22 многоэтажки и 101 частный дом. Помимо жилого сектора, обесточены три школы, четыре детсада, канализационная насосная станция и Демский водозабор.

Последствия аварии ощутили на себе жители 93 домов, пациенты пяти медучреждений, ученики восьми учебных заведений и воспитанники 11 детских садов. Ещё 20 объектов также лишились водоснабжения.

Спасатели УГЗ оперативно доставили дизель-генератор для поддержания работы канализационной станции. Для водозабора организовали резервное питание повысительных насосов и скважин.

Бригады ПО УГЭС активно устраняют последствия аварии, причина которой пока выясняется. К 19:00 специалисты уже смогли восстановить электроснабжение КНС и Демского водозабора по основной линии.

Автор: Семен Подгорный