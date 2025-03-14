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В Башкирии курильщик-пенсионер едва не сгорел во сне

В Башкирии курильщик-пенсионер едва не сгорел во сне

21:37, 14 мар 2025

В Стерлитамаке 61-летний мужчина устроил пожар в собственной квартире на пятом этаже жилого дома по проспекту Ленина. Инцидент произошел из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Пенсионер прилег вздремнуть с сигаретой в руке, не задумываясь о последствиях. Из-за тлеющего окурка загорелся диван, а квартира наполнилась едким дымом.

Бдительные соседи, почуяв неладное, тут же вызвали спасателей. Огнеборцы действовали оперативно — вытащили незадачливого курильщика из задымленного помещения и быстро ликвидировали возгорание. Пламя успело охватить два квадратных метра жилья.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Стерлитамак пожар в стерлитамаке
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