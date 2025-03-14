В Башкирии курильщик-пенсионер едва не сгорел во сне
21:37, 14 мар 2025
В Стерлитамаке 61-летний мужчина устроил пожар в собственной квартире на пятом этаже жилого дома по проспекту Ленина. Инцидент произошел из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
Пенсионер прилег вздремнуть с сигаретой в руке, не задумываясь о последствиях. Из-за тлеющего окурка загорелся диван, а квартира наполнилась едким дымом.
Бдительные соседи, почуяв неладное, тут же вызвали спасателей. Огнеборцы действовали оперативно — вытащили незадачливого курильщика из задымленного помещения и быстро ликвидировали возгорание. Пламя успело охватить два квадратных метра жилья.
Читайте также:В Башкирии при пожаре погиб 57-летний житель Стерлибашево
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии курильщик едва не сгорел в собственной квартире
Гороскоп
В Башкирии пенсионер заснул с сигаретой и сгорел в бревенчатом доме
Происшествия в Башкирии
В Ишимбае пенсионер едва не сгорел в собственной квартире из-за привычки курить на балконе
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии попал в реанимацию после пожара в собственной квартире