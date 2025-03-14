Иностранные студенты устроили разборки в Башкирии
21:44, 14 мар 2025
В Стерлитамаке трое студентов-иностранцев попали в руки правоохранителей за нападение на местных жителей. По сообщению пресс-службы республиканского Следкома, вечером 11 марта заезжие учащиеся устроили драку с двумя парнями.
Один из пострадавших попал в больницу со сломанной челюстью, второй отделался ушибами головы. Обоим потребовалась помощь врачей.
Сейчас заграничных хулиганов допрашивают следователи, решая, куда их отправить — в СИЗО или под домашний арест.
Тем временем в Следкоме начали проверку по видеообращению других студентов, пожаловавшихся на бесчинства иностранцев как в учебных корпусах, так и в общежитиях.
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Автор: Семен Подгорный
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