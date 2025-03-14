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В Башкирии ребёнок сжёг дом, гараж и баню

В Башкирии ребёнок сжёг дом, гараж и баню

22:03, 14 мар 2025

Сегодня в деревне Восток Ишимбайского района Башкирии мальчик чуть не погубил всю семью, устроив пожар. По сообщению пресс-службы республиканского МЧС, огонь охватил жилой дом, гараж и баню.

Маленький экспериментатор решил поджечь полотенце, а когда ткань вспыхнула, испугался и бросил её на пол. Пламя моментально перекинулось на дверь и охватило жилище. В момент ЧП в доме находились четыре человека: хозяин с женой и её сестра с внуком.

Бдительные соседи, заметив дым, помогли супругам выбраться через окно. Хозяйка дома надышалась угарным газом и была доставлена в больницу.

Спасатели в очередной раз настоятельно просят родителей следить за детьми, прятать спички и объяснять малышам опасность игр с огнём. Экстренные службы напоминают: установите пожарный извещатель и запомните номера 101 и 112 — они могут спасти жизнь.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Ишимбайский район пожар в Ишимбайском районе
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