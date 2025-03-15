Система предупреждения столкновений на рейсе Нижневартовск-Уфа зафиксировала несуществующий самолет

21:51, 15 мар 2025

Утром 14 марта система предупреждения столкновений на пассажирском лайнере, летевшем из Нижневартовска в Уфу, внезапно сработала на "невидимку". Как передаёт AVIAINCIDENT, бортовая TCAS перешла в режим Traffic Advisory, сигнализируя о сближении с другим воздушным судном.

Интрига в том, что никаких самолётов поблизости не было — ни визуально, ни на радарах. Диспетчеры подтвердили: район полностью "чист".

Пилоты, оценив ситуацию, решили не прерывать маршрут. До сигнала "Бедствие" дело не дошло — риска для пассажиров не возникло, и борт благополучно приземлился в пункте назначения.

Что именно вызвало "фантомное" срабатывание защитной системы — пока остаётся загадкой.

Автор: Семен Подгорный