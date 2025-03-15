Система предупреждения столкновений на рейсе Нижневартовск-Уфа зафиксировала несуществующий самолет
21:51, 15 мар 2025
Утром 14 марта система предупреждения столкновений на пассажирском лайнере, летевшем из Нижневартовска в Уфу, внезапно сработала на "невидимку". Как передаёт AVIAINCIDENT, бортовая TCAS перешла в режим Traffic Advisory, сигнализируя о сближении с другим воздушным судном.
Интрига в том, что никаких самолётов поблизости не было — ни визуально, ни на радарах. Диспетчеры подтвердили: район полностью "чист".
Пилоты, оценив ситуацию, решили не прерывать маршрут. До сигнала "Бедствие" дело не дошло — риска для пассажиров не возникло, и борт благополучно приземлился в пункте назначения.
Что именно вызвало "фантомное" срабатывание защитной системы — пока остаётся загадкой.
Автор: Семен Подгорный
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