Сотрудникам ГАИ в Башкирии попался грубый нарушитель ПДД
13:54, 16 мар 2025
Инспекторы ДПС Бирского района задержали нарушителя ПДД, проехавшего на красный свет в центре города. Инцидент произошел на улице Мира в Бирске, о чем сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов через социальные сети.
Сигнал о нарушении поступил в ГАИ от бдительного горожанина. Патруль оперативно обнаружил и остановил "Шевроле Круз" на улице Интернациональной. За рулем находился 60-летний житель Бирского района.
Нарушителю выписали протокол по соответствующей статье КоАП. Теперь ему придется заплатить штраф в размере 1500 рублей за игнорирование сигнала светофора.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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