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Сотрудникам ГАИ в Башкирии попался грубый нарушитель ПДД

Сотрудникам ГАИ в Башкирии попался грубый нарушитель ПДД

13:54, 16 мар 2025

Инспекторы ДПС Бирского района задержали нарушителя ПДД, проехавшего на красный свет в центре города. Инцидент произошел на улице Мира в Бирске, о чем сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов через социальные сети.

Сигнал о нарушении поступил в ГАИ от бдительного горожанина. Патруль оперативно обнаружил и остановил "Шевроле Круз" на улице Интернациональной. За рулем находился 60-летний житель Бирского района.

Нарушителю выписали протокол по соответствующей статье КоАП. Теперь ему придется заплатить штраф в размере 1500 рублей за игнорирование сигнала светофора.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Бирск Бирский район
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