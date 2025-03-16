На трассе в Башкирии водитель "Лады" погиб при столкновении со "Шкодой"

13:58, 16 мар 2025

Сегодня на 107-м километре трассы Кушнаренково - Чекмагуш - Бакалы произошла смертельная авария. По информации пресс-службы ГИБДД Башкирии, дорожные полицейские Бакалинского района уже работают на месте трагедии.

По предварительным данным, автомобиль "Лада Гранта" под управлением 52-летнего мужчины вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся со "Шкодой Октавией". От удара водитель отечественной легковушки получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до приезда медиков. Пассажир, находившийся в салоне, с различными повреждениями был экстренно госпитализирован.

В настоящий момент стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ