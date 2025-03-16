В Кушнаренковском районе Башкирии в смертельную аварию попали два грузовика

20:27, 16 мар 2025

Смертельная авария произошла днем 16 марта на трассе Р-240 в Кушнаренковском районе Башкирии. На 66-м километре, вблизи съезда на М-12 «Восток», лоб в лоб столкнулись две машины. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

35-летний водитель молоковоза из Дюртюлинского района попал в ДТП с китайским тягачом Dongfeng под управлением 44-летнего дальнобойщика из Иркутской области. Управлявший молоковозом мужчина погиб на месте.

Трасса оказалась полностью заблокирована. Сотрудники ГАИ организовали реверсивное движение, пропуская по очереди только легковушки. Грузовому транспорту пришлось искать объезд.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ