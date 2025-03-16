Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Кушнаренковском районе Башкирии в смертельную аварию попали два грузовика

В Кушнаренковском районе Башкирии в смертельную аварию попали два грузовика

20:27, 16 мар 2025

Смертельная авария произошла днем 16 марта на трассе Р-240 в Кушнаренковском районе Башкирии. На 66-м километре, вблизи съезда на М-12 «Восток», лоб в лоб столкнулись две машины. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

35-летний водитель молоковоза из Дюртюлинского района попал в ДТП с китайским тягачом Dongfeng под управлением 44-летнего дальнобойщика из Иркутской области. Управлявший молоковозом мужчина погиб на месте.

Трасса оказалась полностью заблокирована. Сотрудники ГАИ организовали реверсивное движение, пропуская по очереди только легковушки. Грузовому транспорту пришлось искать объезд.

На трассе в Башкирии водитель "Лады" погиб при столкновении со "Шкодой"

Читайте также:

На трассе в Башкирии водитель "Лады" погиб при столкновении со "Шкодой"
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Кушнаренковский район дтп в кушнаренковском районе
Читайте также

В Башкирии на трассе М-5 произошла смертельная авария с фурой
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на трассе М-5 произошла смертельная авария с фурой
В столкновение трех грузовиков под Челябинском погиб водитель из Башкирии
Происшествия в Башкирии
В столкновение трех грузовиков под Челябинском погиб водитель из Башкирии
В Бижбулякском районе Башкирии в аварии погиб мотоциклист
Происшествия в Башкирии
В Бижбулякском районе Башкирии в аварии погиб мотоциклист
В Буздякском районе Башкирии в страшной аварии погиб 43-летний водитель Киа Рио
Происшествия в Башкирии
В Буздякском районе Башкирии в страшной аварии погиб 43-летний водитель Киа Рио


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok