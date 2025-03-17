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В Ермекеевском районе Башкирии сгорел дом: погиб 55-летний мужчина

В Ермекеевском районе Башкирии сгорел дом: погиб 55-летний мужчина

10:52, 17 мар 2025

Ночью 17 марта в деревне Тарказы Ермекеевского района Башкирии произошел пожар в одноэтажном бревенчатом доме. Спасатели МЧС совместно с добровольцами ликвидировали возгорание на площади 35 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Когда огонь был потушен и спасатели начали разбирать завалы, были найдены останки 55-летнего хозяина дома. Эксперты считают, что трагедия произошла из-за неосторожного курения.

Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают: никогда не оставляйте тлеющие сигареты, используйте пепельницу с водой и не курите в пьяном виде — шансы не проснуться в этом случае слишком высоки. Специалисты настоятельно рекомендуют установить пожарный извещатель, который разбудит даже крепко спящего человека.

По данным ведомства, минувшие выходные в Башкирии прошли без ЧП и происшествий на водоемах. Однако огнеборцам всё же пришлось потушить 21 пожар, а также семь раз выезжать на ликвидацию других происшествий.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Ермекеевский район пожар в Ермекеевском районе
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