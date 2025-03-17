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21-летний водитель Lada Largus устроил ДТП в Уфе: пострадали женщина и ребенок

21-летний водитель Lada Largus устроил ДТП в Уфе: пострадали женщина и ребенок

12:11, 17 мар 2025

В Уфе вечером 16 марта на улице Комсомольская произошла авария, сообщили в городской Госавтоинспекции.

21-летний водитель Lada Largus, направлявшийся к улице Бессонова, врезался в Nissan Teana на встречной полосе.

Пострадали 46-летняя женщина и ее трехлетняя дочь, ехавшие в Largus. Они доставлены в больницу.

Ведется проверка.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа ДТП Уфа
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