Самолет Новый Уренгой — Уфа экстренно сел из-за поломки генератора двигателя

14:40, 17 мар 2025

Борт, летевший 16 марта из Нового Уренгоя в Уфу, столкнулся с техническими проблемами в воздухе.

По информации AVIAINCIDENT, у воздушного судна вышел из строя второй генератор правого двигателя.

Пилоты оперативно сменили курс на запасной аэродром. Лайнер успешно приземлился, никто из находившихся на борту не пострадал.

Автор: Семен Подгорный