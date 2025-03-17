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Самолет Новый Уренгой — Уфа экстренно сел из-за поломки генератора двигателя

Самолет Новый Уренгой — Уфа экстренно сел из-за поломки генератора двигателя

14:40, 17 мар 2025

Борт, летевший 16 марта из Нового Уренгоя в Уфу, столкнулся с техническими проблемами в воздухе.

По информации AVIAINCIDENT, у воздушного судна вышел из строя второй генератор правого двигателя.

Пилоты оперативно сменили курс на запасной аэродром. Лайнер успешно приземлился, никто из находившихся на борту не пострадал.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: авиаинцидент
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