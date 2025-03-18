Пятеро детей сгорели заживо в Башкирии
09:10, 18 мар 2025
В Давлекановском районе Башкирии случилась страшная трагедия — пожар унёс жизни шестерых человек, включая пятерых маленьких детей. Об этом сообщили представители МЧС республики во вторник.
В одной из квартир двухэтажки села Вперёд загорелся натяжной потолок. Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили тела 33-летнего мужчины и пятерых детей: семилетней девочки, двух пятилетних близняшек и двух трёхлетних мальчиков-двойняшек. Мать малышей в момент трагедии отсутствовала — она была на работе. С детьми находился её сожитель.
Следственный комитет и прокуратура Башкирии уже начали проверку обстоятельств происшествия. Причины возгорания выясняются.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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