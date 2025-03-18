Пятеро детей сгорели заживо в Башкирии

09:10, 18 мар 2025

В Давлекановском районе Башкирии случилась страшная трагедия — пожар унёс жизни шестерых человек, включая пятерых маленьких детей. Об этом сообщили представители МЧС республики во вторник.

В одной из квартир двухэтажки села Вперёд загорелся натяжной потолок. Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили тела 33-летнего мужчины и пятерых детей: семилетней девочки, двух пятилетних близняшек и двух трёхлетних мальчиков-двойняшек. Мать малышей в момент трагедии отсутствовала — она была на работе. С детьми находился её сожитель.

Следственный комитет и прокуратура Башкирии уже начали проверку обстоятельств происшествия. Причины возгорания выясняются.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ