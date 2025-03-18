В Башкирии спасатели эвакуировали 9 человек из зоны паводка в деревне Таш-Асты
10:24, 18 мар 2025
Спасатели эвакуировали жителей деревни Таш-Асты в Гафурийском районе Башкирии из-за паводка. Об этом сегодня сообщает республиканское МЧС.
Виной всему — ледоход на реке Зилим, из-за которого вода начала прибывать. Девять человек — четверо взрослых и пятеро детей из двух семей — были срочно перевезены к родственникам.
На берегу реки всего семь домов, но постоянно люди живут только в трёх. Спасатели отмечают, что вода сейчас немного отступает, но скоро ожидается новая волна, так что возвращаться пока рано.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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