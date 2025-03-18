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В Башкирии с матерью погибших при пожаре пятерых детей работают психологи

В Башкирии с матерью погибших при пожаре пятерых детей работают психологи

11:00, 18 мар 2025

Ночной пожар в селе Вперед Давлекановского района унес жизни пятерых маленьких детей и 33-летнего мужчины. Трагедия произошла в квартире двухэтажки на Центральной улице. По данным республиканского МЧС, загорелся натяжной потолок.

Мать погибших малышей находилась на работе в момент трагедии. Сейчас женщина получает психологическую помощь, об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

"Специалисты работают с матерью. Держим ситуацию под контролем и обязательно предоставим всю нужную поддержку", — отметил руководитель региона в соцсетях.

Парадокс ситуации в том, что в помещении был установлен пожарный извещатель, и огонь потушили оперативно, но спасти никого не удалось. Следователи уже начали разбираться в обстоятельствах трагедии и возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности нескольким лицам.

Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Давлекановский район пожар в Давлекановском районе смерть в Башкирии
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