В Башкирии с матерью погибших при пожаре пятерых детей работают психологи
11:00, 18 мар 2025
Ночной пожар в селе Вперед Давлекановского района унес жизни пятерых маленьких детей и 33-летнего мужчины. Трагедия произошла в квартире двухэтажки на Центральной улице. По данным республиканского МЧС, загорелся натяжной потолок.
Мать погибших малышей находилась на работе в момент трагедии. Сейчас женщина получает психологическую помощь, об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
"Специалисты работают с матерью. Держим ситуацию под контролем и обязательно предоставим всю нужную поддержку", — отметил руководитель региона в соцсетях.
Парадокс ситуации в том, что в помещении был установлен пожарный извещатель, и огонь потушили оперативно, но спасти никого не удалось. Следователи уже начали разбираться в обстоятельствах трагедии и возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности нескольким лицам.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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