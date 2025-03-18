Случайные прохожие спасли детей из горящей квартиры в Башкирии

11:43, 18 мар 2025

В башкирском селе Раевский Альшеевского района произошло ЧП — двое малышей оказались запертыми в горящей квартире. Инцидент случился накануне в двухэтажном жилом доме. О происшествии сообщает МЧС Башкирии.

Проходивший мимо Ильдар Шакиров услышал детский крик и заметил 4-летнего мальчика на подоконнике первого этажа. Не раздумывая, мужчина разбил стекло и вытащил ребёнка. Заметив в задымлённой комнате 2-летнюю девочку, он позвал на помощь. В этот момент мимо проходил Тагир Ямалиев, который мгновенно среагировал — запрыгнул в квартиру, прикрыл лицо малышки тряпкой и эвакуировал её.

По данным дознавателя МЧС, пожар начался из-за игр с огнём — дети находились дома без присмотра. Малыши выжили, но отравились продуктами горения и были госпитализированы.

Пожарные оперативно потушили возгорание, площадь которого составила три квадратных метра. В региональном МЧС уже готовят документы для награждения героев.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ