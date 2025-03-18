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Пошел по льду и сгинул: в Башкирии ищут утонувшего в Каме мужчину

Пошел по льду и сгинул: в Башкирии ищут утонувшего в Каме мужчину

14:05, 18 мар 2025

Вечером 17 марта в селе Николо-Березовка Краснокамского района Башкирии местный житель решил перейти Каму по хрупкому льду, но провалился и исчез под водой. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

Спасатели Госкомитета РБ по ЧС прочесывают водоем, пытаясь найти тело незадачливого пешехода. Личность утонувшего пока не установлена. Поисковая операция продолжается.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Краснокамский район
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