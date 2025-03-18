Мать погибших при пожаре в Башкирии пятерых детей состояла на учете в опеке

14:14, 18 мар 2025

В ночь с 17 на 18 марта в башкирском селе Вперед произошел трагический пожар, унесший жизни пятерых детей и 33-летнего мужчины.

Погибшая семья находилась в поле зрения социальных служб и значилась как неблагополучная, сообщает Уфа1. Представители органов опеки регулярно посещали их жилище. Мать детей ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

По словам соседей, у женщины есть еще трое детей от другого брака — двое проживают в Шакше, один — в селе Чуюнчи Давлекановского района. Обстоятельства раздельного проживания детей и вопрос о возможном лишении родительских прав остаются неизвестными.

В момент возгорания мать находилась на рабочем месте в местном клубе. Как рассказала ее сестра, женщина внезапно ощутила неладное и срочно вернулась домой, где обнаружила своих погибших детей. От пережитого шока она неоднократно теряла сознание.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ