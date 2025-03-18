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Бастрыкин потребовал доклад о гибели пяти детей и мужчины при пожаре в Башкирии

Бастрыкин потребовал доклад о гибели пяти детей и мужчины при пожаре в Башкирии

13:33, 18 мар 2025 В селе Вперед Давлекановского района Башкирии прошлой ночью случилась страшная трагедия
Автор: Семен Подгорный
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