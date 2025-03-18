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Бастрыкин потребовал доклад о гибели пяти детей и мужчины при пожаре в Башкирии

Бастрыкин потребовал доклад о гибели пяти детей и мужчины при пожаре в Башкирии

15:34, 18 мар 2025

В селе Вперед Давлекановского района Башкирии прошлой ночью случилась страшная трагедия. В двухэтажке на Центральной улице в огне погибли пятеро малышей и 33-летний мужчина. Как сообщает СК, глава ведомства Александр Бастрыкин уже взял ситуацию под личный контроль.

Семилетняя девочка, две пятилетние близняшки и два трехлетних мальчика-двойняшки спали вместе с отчимом, когда в квартире вспыхнула проводка. Пламя моментально охватило натяжной потолок. Комнаты заполнились ядовитым дымом — все шестеро задохнулись, не успев проснуться. Матери в момент пожара дома не было — женщина работала в ночную смену.

Бастрыкин потребовал от и.о. главы следственного управления СКР по Башкирии Ильяса Масаллимова срочно доложить о расследовании дела и всех подробностях случившегося. В ведомстве подтвердили, что уголовное дело уже возбуждено.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Давлекановский район пожар в Давлекановском районе
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