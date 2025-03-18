В Башкирии обнаружили тело пропавшего в декабре жителя Ишимбая
17:15, 18 мар 2025
В Ишимбае завершились поиски 53-летнего местного жителя, пропавшего еще до Нового года. Спустя три месяца после исчезновения мужчину нашли мертвым. Печальную новость сегодня сообщили активисты отряда "Отклик" в своем паблике ВК.
Мужчина бесследно пропал 15 декабря прошлого года. Поиски продолжались несколько месяцев, но закончились трагически. Волонтеры выразили соболезнования близким погибшего. Обстоятельства смерти и местонахождение тела все эти месяцы не раскрываются.
Автор: Семен Подгорный
Фото: «Отклик»
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