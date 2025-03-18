В Башкирии пятеро детей погибли из-за чиновничьего безразличия: СК возбудил дело о халатности

18:21, 18 мар 2025

В Давлекановском районе Башкирии пожар унес жизни шести человек, среди которых пятеро детей. Инцидент случился 18 марта, о возбуждении уголовного дела сообщает пресс-служба республиканского Следственного комитета.

По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за короткого замыкания в квартире, где проживала семья, давно находившаяся на контроле у социальных служб. Жилище погибших неоднократно проверяли и фиксировали антисанитарию, но никаких решительных мер не последовало. Несмотря на очевидные признаки неблагополучия и множество сигналов, требовавших вмешательства, ответственные лица из профилактических органов не предприняли действий для защиты несовершеннолетних — не изъяли их из опасной среды и не инициировали лишение родительских прав.

Следователи квалифицировали случившееся по статье о халатности, повлекшей гибель двух и более лиц. Сейчас идут допросы должностных лиц, выясняются все детали происшествия и условия, которые привели к смертельному исходу.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Следком Башкирии