Сотрудница «Салаватстекло» в Башкирии получила травматическую ампутацию ноги на рабочем месте

19:35, 18 мар 2025

В ночь на 14 марта на предприятии ООО «Салаватстекло» в Салавате произошёл несчастный случай. 37-летняя сотрудница лишилась части ноги, когда на неё опрокинулась специальная конструкция для перевозки стекла. Об этом информирует Гострудинспекция Республики Башкортостан.

Инцидент произошел во время ночной смены, когда пирамида-тележка со стеклом внезапно перевернулась и придавила женщину. В результате происшествия сотрудница получила травматическую ампутацию левой голени. Пострадавшую экстренно доставили в местную больницу.

Представители Гострудинспекции уже начали расследование для установления всех обстоятельств и причин несчастного случая.

Автор: Семен Подгорный