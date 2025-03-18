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В Башкирии бойца СВО заставляли молчать: мигранты пришли к нему домой с кулаками

В Башкирии бойца СВО заставляли молчать: мигранты пришли к нему домой с кулаками

19:58, 18 мар 2025

Житель Азербайджана со своими сообщниками запугивал жителей башкирского Кумертау, среди которых оказался и участник СВО. Разбойные нападения и принуждение к молчанию — СКР взял громкое дело под особый контроль, сообщает информцентр ведомства.

Ещё летом прошлого года нелегал принудил местного жителя продать ему автомобиль за бесценок, направив на него оружие. Мужчина обратился в полицию, но правоохранители не спешили с реакцией. Задержали вымогателя только через месяц, когда тот выстрелил из охолощенного пистолета в голову другому жителю Кумертау.

История получила продолжение в марте — когда в дом к ветерану СВО ворвались двое неизвестных. Бойца жестоко избили, требуя изменить показания. После этого инцидента глава Следкома Бастрыкин лично потребовал доклада о происходящем в башкирском городе.

Сейчас следователи раскручивают целый ряд уголовных дел: покушение на убийство, вымогательство, незаконное проникновение в жилище. Бастрыкин приказал и.о. главы башкирского СКР Масаллимову ускорить расследование и отчитаться о результатах.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Кумертау
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